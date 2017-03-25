В Саранске обнаружены фальшивые 100 долларов

В Саранске обнаружена очередная поддельная купюра. В полицию обратилась заведующая кассой одного из отделений банка и рассказала, что при проверке на подлинность купюр найдена фальшивка номиналом 100 долларов США образца 2003 года.

В пресс-службе МВД Мордовии уточнили, что по внешним признакам купюра определенное время находилась в обороте.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в полицию Саранска обратился заведующий кассой одного из банков города. Заявитель объяснил полицейским, что при пересчете денежной выручки из магазина, находящегося в Ардатове, найдена и изъята фальшивая банкнота Банка России номиналом 5 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф