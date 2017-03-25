На литейном заводе Саранска прошли учения пожарных

Крупные учения пожарных прошли в Саранске в здании литейного завода. Участие в них приняли 52 человека личного состава и 12 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, по замыслу учений в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание горючих материалов на 4-м этаже одного из цехов завода. Прибывшие на место происшествия спасатели отметили сильное задымление и горение сцены на площади 144 квадратных метра.

Кроме того, в горящем помещении были найдены 2 "пострадавших". Спасатели вывели их на свежий воздух в спасательных устройствах, после чего благополучно потушили "возгорание".

Источник: 13.mchs.gov.ru