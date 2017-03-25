В Саранске гриппом и ОРВИ заболевают по 279 детей в среднем в день

Жители Саранска продолжают болеть гриппом. При этом, отметим, что в целом по Мордовии наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ежедневно в столице Мордовии ОРВИ и грипп в среднем подхватывают по 378 человек, в том числе 279 детей. За минувшую неделю диагноз "грипп" был поставлен 25 заболевшим. В медучреждения доставлены 152 пациента, в том числе 102 ребенка. Всего за прошлую неделю к врачам обратились 2643 жителя Саранска.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в 10 районах республики. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость зарегистрирована в Рузаевском районе и Саранске.

Как сообщалось ранее, в Саранске 8 апреля пройдет большая предпасхальная ярмарка. В настоящее время ведется активная подготовка к ней.

Источник: izvmor.ru