Уроженец Мордовии погиб в результате теракта в воинской части Росгвардии в Чечне

Одной из жертв теракта в воинской части Росгвардии в станице Наурская (Чечня) стал уроженец Мордовии, сержант Анатолий Ермолаев.

Напомним, нападение произошло 24 марта около 2:30 ночи. Группа бандитов, пользуясь сильным туманом, попыталась проникнуть на территорию военной части, но получила вооруженный отпор. Завязалось вооруженное столкновение, в ходе которого были убиты 6 боевиков. Столько же человек погибли и в рядах стражей порядка. Среди них был и Анатолий Ермолаев.

Как сообщалось ранее, в отделение полиции обратился 26-летний уроженец Саранска с заявлением о краже имущества. Пострадавший рассказал правоохранителям, что из его жилплощади путем свободного доступа совершено хищение планшета, ноутбука, фотоаппарата, золотых сережек и денег.

Источник: izvmor.ru