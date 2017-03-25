Жительница Мордовии сделала себе подарок на 8 марта, украв у приятеля 16 тысяч рублей

Полиция Мордовии раскрыла кражу 16 тысяч рублей у 47-летнего жителя поселка Комсомольский. Воровкой оказалась 45-летняя женщина, которая была знакома со своей жертвой.

Как сообщили в региональном МВД, 8 марта ранее судимая женщина по приглашению товарища пришла к нему в гости. Во время застолья хозяин рассказал гостье, где находится его тайник с деньгами. Оказалось, что "сейф" он оборудовал в ванной.

Вскоре хозяин уснул, чем и воспользовалась гостья, забрав из тайника все деньги. С места происшествия она скрылась, а украденные средства спустила на алкоголь.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф