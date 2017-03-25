Саранский завод "Лисма" прекращает производство ламп с использованием ртути

Завод "Лисма" в Саранске объявил о том, что закрывает "ртутное" производство. Значимое событие произошло 24 марта. Именно вчера на предприятии в последний раз выпустили лампы с использованием этого металла.

Прекращение использования ртути связано с тем, что специалисты завода разработали светодиодный аналог - линейную лампу Т8, которая конструктивно полностью повторяет параметры всем привычной лампочки.

Производство люминесцентных ламп было запущено на площадке Саранского электролампового завода 1 ноября 1956 года. С того времени "Лисма" выпустила 1 млрд 336,4 млн люминесцентных ламп.

Как сообщалось ранее, крупные учения пожарных прошли в Саранске в здании литейного завода. Участие в них приняли 52 человека личного состава и 12 единиц техники.

Источник: izvmor.ru