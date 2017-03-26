"Мордовия" минимально проиграла "Славутичу" в первом матче полуфинальной серии

Хоккеисты саранской "Мордовии" проиграли смоленскому "Славутичу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 31-й минуте забил лучший бомбардир "Славутича" Евгений Попитич. В концовке до самой финальной сирены был удален голкипер смолян Шпаков, который пытался выгнать Бадрутдинова с пятачка при помощи клюшки. "Мордовия" выпустила 6-го полевого игрока вместо вратаря, однако и это не помогло спасти игру.

"Мордовия" – "Славутич" - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол:

0:1 – Попитич (Меркулов, Попов) (30:09)

Счет в серии: 0-1.