Максимов: "Славутич" совершил на одну ошибку меньше, чем "Мордовия"

Главный тренер "Славутича" Дмитрий Максимов подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ с "Мордовией". Встреча прошла в Саранске и закончилась минимальной победой "Славутича" – 1:0.

"Равная игра, с обилием силовых единоборств, борьбы. Игра была отчасти вязкая. Было много ошибок и у нас, и у соперника, но мы совершили на одну ошибку меньше, поэтому счет закономерный. Команды играли равные, "Мордовия" тоже была близка к победе.

У нас были яркие голевые моменты и во втором периоде, и в третьем, но мы много времени играли в меньшинстве, а у соперника хороший процент реализации и много игроков, которые могут за счет собственного мастерства решить исход эпизода. У нас таких игроков меньше, поэтому нам нужно создавать больше хороших моментов, чтобы забить", - приводит слова Максимова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru