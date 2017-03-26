Воробьев: Чистых голевых моментов "Мордовия" практически не создала

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ со "Славутичем". Встреча прошла в Саранске и закончилась минимальной победой гостей – 1:0.

"Действиями своих подопечных недоволен, чистых голевых моментов мы практически не создали. Непонятная ситуация, люди, которые вроде бы должны решать исход игры, выглядели невнятно. Причины пока назвать не могу, но это не умоляет достоинств соперника – команда сегодня очень прилично сыграла. У нас было много технического брака, и в целом по игре мы, наверное, уступали. Соперник предоставил нам шансы в виде большого количества удалений, но мы не создали ничего реального в большинстве. В таких матчах большинство может и должно решать исход игры, но у нас в этом компоненте ничего не получилось. Команда находилась не совсем в том тонусе, который бы способствовал победе.

Забивая ноль голов, конечно, ни на какую победу ты претендовать, не можешь. Если брать по моментам, то явный момент у нас был, только когда с близкого расстояния бросал Саша Брыкин и должен был забивать, а больше подобных ситуаций мы не создали. Какие-то полумоменты были, но не такие, которые мы обычно создаем", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru