"Мордовия" победила "Факел" в 28-м туре ФНЛ

Саранская "Мордовия" одержала победу над воронежским "Факелом" в матче 28-го тура ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске на стадионе "Старт" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы на свой счет записали Илья Петров и Евгений Осипов.

Благодаря этой победе "Мордовия" набрала 29 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. "Факел" (42 очка) остался на 4-й позиции.

"Мордовия" – "Факел" - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Петров (10), 2:0 Осипов (50).

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, А. Багаев, Осипов (к), Деобальд (Игнатович, 67), Дегтярев (Адаев, 90+3), Петров (Лукьянов, 80), Кренделев, В. Сысуев (Амбарцумян, 74).

"Факел": Кобзев, Тихий, Иванов (Бирюков, 77), Шахов, Осипенко, М. Багаев, Соловьев (Арустамян, 74), Каюмов, Свежов (к) (Нагибин, 46), Болов (Саталкин, 46), Касьян.

Предупреждены: Кренделев, 21, Дегтярев, 59 - Д. Иванов, 7, Касьян, 87.