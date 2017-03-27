Житель Мордовии отправился в колонию за отключение отопления в 30-градусные морозы

Суд Мордовии вынес приговор 51-летнему Ивану Мартьянову, обвиняемого в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения в Ардатове.

Сообщается, что гражданин в течение месяца ночами перекрывал задвижки на теплотрассах города. Отметим, что в регионе тогда стояли 30-градусные морозы. От действий пожилого хулигана без тепла остались множество зданий, школа и больница.

Суд приговорил Мартьянова к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу 16 тысяч рублей у 47-летнего жителя поселка Комсомольский. Воровкой оказалась 45-летняя женщина, которая была знакома со своей жертвой.

Источник: izvmor.ru