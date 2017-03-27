Жительницы Саранска фиктивно поставили на учет пятерых гостей из Таджикистана

В Саранске сотрудники Управления по вопросам миграции республиканского МВД обнаружили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Согласно предварительным сведениям, 2 уроженки Саранска, живущие в одной квартире, фиктивно поставили на учет в своем жилье пятерых граждан Республики Таджикистан.

Установлено, что данные лица по адресу не проживают.

На данный момент проводится комплекс мероприятий, нацеленных на установление абсолютно всех факторов данного происшествия, по итогам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия