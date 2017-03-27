Житель Саранска оказался в реанимации после попытки зажечь газовую плиту

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улице Серова в доме №5, где 33-летний мужчина зажигал газовую плиту и каким-то образом на нем вспыхнула одежда.

У пострадавшего обгорело 40% тела - голова, руки и часть туловища. На данный момент врачи ожогового центра борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелась оранжевая "Лада Гранта", которая была припаркована около одного из зданий на улице Рабочая. Пожарные прибыли на место происшествия буквально через пару минут, однако их помощь не понадобилась. Владелец транспортного средства справился с огнем собственными силами.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ