Жители Инсара начинают подготовку к 370-летнему юбилею города

Во 2-е воскресенье июня текущего года инсарцы с огромным размахом намереваются отметить 370-летие родного города, одного из самых старинных и прекрасных районных центров республики.

В связи с этим в городе в ближайшие дни начинается подготовка к данному крупному мероприятию.

По словам заместителя главы администрации Инсарского муниципального района Григория Вавилина, в связи с подготовкой города к юбилею намечается обновить тротуары, сделать ямочный ремонт, обустроить летнюю эстраду в парке - излюбленном месте отдыха жителей города, благоустроить территории местных предприятий, отремонтировать трибуны на городском стадионе "Старт", осуществить работы по благоустройству дворов.

Источник: izvmor.ru