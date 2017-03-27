На трассе Саранск-Нижний Новгород перевернулась фура

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на магистрали Саранск-Нижний Новгород, где шофер на большегрузе не справился с управлением съехал на обочину и опрокинулся на бок.

Как ранее сообщалось, в центре Саранска произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Тойота Таун Эйс", где виновником аварии стал водитель иномарки, не пропустивший отечественный автомобиль при выезде со второстепенной дороги на ул. Советской.

Также ранее стало известно, что два водителя из Саранска устроили ДТП на трассе между столицей Мордовии и Рузаевкой. 73-летний водитель Hyundai Solaris выполнил неудачный обгон Renault Logan и врезался во французскую иномарку.

Источник: izvmor.ru