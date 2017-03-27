Мордовский суд вынес приговор экс-главе сельского поселения за мошенничество

Суд Мордовии признал виновной бывшую главу администрации Кайбичевского сельского поселения Дубенского района Елизавету Гребенцову в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как стало известно, в декабре 2013 - феврале 2014 она готовила подложные документы и получала предназначавшуюся сотрудникам местного дома культуры заработную плату и премиальные выплаты. Средства женщина тратила по своему усмотрению.

Суд приговорил Гребенцову к 1 году и 6 месяцам условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: izvmor.ru