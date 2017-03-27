В Мордовии завершилась реставрация храмовой композиции "Крещение Святого князя Владимира"

В Мордовии усилиями настоятеля храма Святого Равноапостольного князя Владимира иерея Павла Терентьева и его жены матушки Надежды была окончена реставрация большой храмовой композиции "Крещение Святого князя Владимира".

Рабочие местной агрофирмы установили композицию на ее прежнее место, тем самым полностью завершив восстановление внешних фасадов храма.

Также настоятелем и его женой была отреставрирована надвратная икона Святого князя Владимира.

Ранее сообщалось, во 2-е воскресенье июня текущего года инсарцы с огромным размахом намереваются отметить 370-летие родного города, одного из самых старинных и прекрасных районных центров республики. В связи с этим в городе в ближайшие дни начинается подготовка к данному крупному мероприятию.

Источник: izvmor.ru