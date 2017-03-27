В центре Саранска столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на пересечении ул. Полежаева и пр. Ленина, где водитель на Opel Astra столкнулся "Газелью", после чего иномарка выехала на тротуар и врезалась в стоящую инкассаторскую машину.

Сведения о пострадавших отсутствуют.

Как ранее сообщалось, в центре Саранска произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Тойота Таун Эйс", где виновником аварии стал водитель иномарки, не пропустивший отечественный автомобиль при выезде со второстепенной дороги на улице Советской.

Источник: izvmor.ru