Из Темникова увезли 2 тонны жидкого аммиака, угрожавшие экологии города

Жители Темникова могут больше не переживать по поводу 2 тонн жидкого аммиака, которые хранились на территории города. Теперь вещество будет использоваться в мирных целях, а не угрожать экологии и здоровью населения.

Напомним, такое "наследство" местным жителям досталось от разорившегося завода сухого обезжиренного молока. О проблеме стало известно еще осенью 2016 года. С тех пор велись разбирательства. Наконец аммиачный ресивер в добровольном порядке и с согласия собственника был перевезен в Ельниковский район. Там, на предприятии ООО "Молторг" он получит второе рождение и станет весьма полезным.

Отметим, что большую роль в решении экологической проблемы сыграл глава Темниковского муниципального района Сергей Кизим.

Источник: izvmor.ru