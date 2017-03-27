В Роспотребназоре Мордовии рассказали, как уберечь себя от укусов клещей

С 1 апреля в Мордовии особую активность начнут проявлять клещи, считают в Роспотребназоре региона. Обычно большое количество паразитов находятся в лиственных лесах, оврагах, долинах рек и на лугах.

Чтобы обезопасить себя от укусов, специалисты рекомендуют надевать светлую одежду, на которой клещей легче различить, с длинным рукавом и капюшоном, а брюки заправлять в носки. Кроме того, следует обрабатывать одежду репеллентами.

Отметим, что сама Мордовия не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Однако регион граничит с Нижегородской и Ульяновской областями, что повышает риск заражения. Перед поездкой в районы с высоким риском заражения специалисты советуют сделать прививку.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru