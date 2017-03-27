В ходе спецоперации в Мордовии задержали 13 преступников, находившихся в федеральном розыске

В Мордовии подведены итоги спецоперации "Розыск", в которой было задействовано максимальное количество сотрудников МВД региона. В ходе операции были задержаны 27 человек, из них 13 преступников находились в федеральном розыске.

Кроме того, были найдены 11 граждан, считавшиеся пропавшими без вести, также установлена личность человека, труп которого нашли в 500 метрах от поселка Добровольный, отметили в пресс-службе МВД региона.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подвели итоги операции "Перевозчик". Всего за 1 день мероприятия полицейские выявили около 100 нарушений правил перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Источник: 13.мвд.рф