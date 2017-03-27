На Химмашевском рынке в Саранске произошел крупный пожар: подробности ЧП

В воскресенье утром, 26 марта, в Саранске произошел пожар на Химмашевском рынке. Сообщение о происшествии поступило в 8:45, отрапортовали в пресс-службе МЧС региона.

На место происшествия прибыло 9 единиц техники. Спасателям было вдвойне тяжело справиться с огнем из-за нескольких причин. Во-первых, огонь распространялся под общей крышей от одного павильона к другому. Для тушения пришлось разбирать конструкции и искать очаг. Во-вторых, в горящих помещениях хранились одежда и обувь, которые легко загорались и поддерживали пожар. В-третьих, на территории рынка находилось множество людей - как работников, так и покупателей. Тем не менее сотрудники МЧС смогли свести материальные потери к минимуму и не допустили жертв.

Примерная площадь, поврежденная огнем - около 200 квадратных метров. Обгорела внутренняя отделка и товары. В то же время ни один павильон не сгорел полностью.

Источник: 13.mchs.gov.ru