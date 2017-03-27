20-летняя студентка задохнулась угарным газом в доме бойфренда в Краснослободском районе

В ночь на 26 марта в селе новая Карьга Краснослободского района Мордовии произошла жуткая трагедия. В частном доме угарным газом задохнулась 20-летняя студентка Алина Куделина.

Официальная версия трагедии пока неизвестна. По неофициальным данным, Алина и ее молодой человек решили переночевать в доме его бабушки. Молодые люди зажгли газ и легли спать.

К сожалению, ночью девушка задохнулась. Парень смог выбраться в коридор, где и потерял сознание. Утром его обнаружили местные жители. С острым отравлением парня доставили в больницу.

27 мая Алине исполнился бы 21 год.

Обстоятельства трагедии станут известны позднее.

Источник: izvmor.ru