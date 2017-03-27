В Мордовии на дороге к Ключаревскому кладбищу произошло ДТП с пострадавшими

В Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Инцидент случился вечером 25 марта на автодороге, ведущей к Ключаревскому кладбищу, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По имеющимся данным, в ДТП попали 2 автомобиля. Другие подробности происшествия неизвестны. Также нет информации о том, пострадали ли в ДТП люди.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло очередное ДТП. Инцидент случился на пересечении ул. Полежаева и пр. Ленина, где водитель на Opel Astra столкнулся "Газелью", после чего иномарка выехала на тротуар и врезалась в стоящую инкассаторскую машину.

Источник: 13.mchs.gov.ru