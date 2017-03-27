Худрук Мариинского театра анонсировал гастроли симфонического оркестра в Мордовии

В Москве состоялась пресс-конференция с участием худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. В ходе мероприятия он огласил программу уже ставшего традиционным XVI Пасхального фестиваля.

Праздничный форум стартует 16 апреля и продлится 3 недели. За это время симфонический оркестр объедет с концертами более 20 регионов страны. Среди прочих городов, прославленный коллектив второй год подряд выступит в Саранске.

Уже известно, что в столице Мордовии концерт пройдет 29 апреля в Музыкальном театре имени Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36). Начало – в 19:00.

Как сообщалось ранее, в Саранске 8 апреля пройдет большая предпасхальная ярмарка. В настоящее время ведется активная подготовка к ней.

Источник: izvmor.ru