Борцы из Рузаевки взяли 9 наград на турнире "Юность России"

Завершились открытое первенство МРО ОГФСО "Юность России" и 8-й республиканский турнир на призы мастеров спорта СССР братьев Халиловых. Соревнования прошли в минувшие выходные в Лямбире. Участие в турнире приняли более 130 юных борцов.

По итогам соревнований 9 спортсменов из Рузаевки стали обладателями наград различного достоинства. Золотые медали завоевали: Владимир Чагай (до 38 кг) и Даниил Юсупов (до 46 кг). Серебро в активе Салавата Аберхаева (до 35 кг) и Наиля Бекирова (до 38 кг).

Бронзовыми призерами стали: Артем Юматов (до 42 кг), Антон Плотников (до 50 кг), Ярослав Жувайкин (до 58 кг), Иван Гришенькин (до 63 кг) и Дмитрий Наумкин (до 69 кг).

Источник: izvmor.ru