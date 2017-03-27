На улице Тимирязева в Саранске выгорела квартира

В результате крупного пожара в Саранске практически полностью выгорела квартира. Инцидент произошел накануне, 26 марта, в двухквартирном доме на улице Тимирязева. В результате пожара уничтожено имущество на площади в 50 кв.м. Как сообщили в пресс-службе МЧС Мордовии, обошлось без пострадавших и погибших.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 марта в селе новая Карьга Краснослободского района Мордовии произошла жуткая трагедия. В частном доме угарным газом задохнулась 20-летняя студентка Алина Куделина.

По неофициальным данным, Алина и ее молодой человек решили переночевать в доме его бабушки. Молодые люди зажгли газ и легли спать.

Источник: 13.mchs.gov.ru