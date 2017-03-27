В мордовскую ИК-11 прислали спирт в банках из-под сгущенки

В мордовской колонии №11 предотвращена очередная попытка доставки запрещенных предметов. В пресс-службе УФСИН РФ по РМ поведали, что житель Лямбирского района прислал в колонию посылку, в которой были 5 заводских банок сгущенного молока. При проверке оказалось, что в них находился вовсе не сладкий продукт, а спиртосодержащая жидкость.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-10 при обходе запретной зоны сотрудники нашли стрелу арбалета, к которой был привязан сверток. В нем обнаружились 2 мобильных телефона. А в ИК-5 при попытке переброса запрещенных предметов задержан житель Астраханской области.

Источник: 13.fsin.su