Сельские жители Республики Мордовия оценили преимущества электронного счета

На электронный способ доставки счетов за услуги связи «Ростелекома» на территории Республики Мордовия перешли 55% абонентов компании. Они получают электронный счет за предоставленные услуги связи через единый личный кабинет (ЕЛК) https://lk.rt.ru/ или по электронной почте. Доставка счета в электронном виде заметно востребована среди жителей сельской местности. Наибольшее количество получателей таких расчетных документов проживает в Атюрьевском, Теньгушевском и Рузаевском районах республики.

«Статистика показывает, что жители муниципальных районов республики не отстают от горожан и становятся активными интернет-пользователями, быстро осваивая онлайн-сервисы, так как это очень надежно и удобно, – комментирует заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Светлана Родина. – Подписавшись на электронную доставку счета, абонент получает информацию о начислениях значительно раньше момента доставки бумажного счета, тем самым увеличивается период оплаты и появляется возможность выбора наиболее удобного времени для осуществления платежей. Также абонент может получать и оплачивать не только свой счет за услуги связи, но и счета родственников и знакомых, проживающих в любом регионе страны».

Оплатить электронный счет можно с помощью банковских карт в едином личном кабинете, на сайте компании https://mordoviya.rt.ru/payment, при помощи систем электронных платежей в интернете или через платежные терминалы. Абонентам «Ростелекома» с авансовой системой оплаты услуги интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов «Автоплатеж» и «Обещанный платеж».

Подписаться на электронную доставку счета пользователи услуг связи «Ростелекома» могут на ресурсе http://www.gold.volga.rt.ru/sp/, в Едином личном кабинете https://lk.rt.ru/, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Подробности можно узнать по телефону 8 800 1000 800.