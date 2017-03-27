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Сельские жители Республики Мордовия оценили преимущества электронного счета

Сельские жители Республики Мордовия оценили преимущества электронного счета

На электронный способ доставки счетов за услуги связи «Ростелекома» на территории Республики Мордовия перешли 55% абонентов компании. Они  получают электронный счет за предоставленные услуги связи через единый личный кабинет (ЕЛК) https://lk.rt.ru/ или по электронной почте. Доставка счета в электронном виде заметно востребована среди жителей сельской местности. Наибольшее количество получателей таких расчетных документов проживает в Атюрьевском, Теньгушевском и Рузаевском районах республики.

«Статистика показывает, что жители муниципальных районов республики не отстают от горожан и становятся активными интернет-пользователями, быстро осваивая онлайн-сервисы, так как это очень надежно и удобно, – комментирует заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Светлана Родина. – Подписавшись на электронную доставку счета, абонент получает информацию о начислениях значительно раньше момента доставки бумажного счета, тем самым увеличивается период оплаты и появляется возможность выбора наиболее удобного времени для осуществления платежей. Также абонент может получать и оплачивать не только свой счет за услуги связи, но и счета родственников и знакомых, проживающих в любом регионе страны».

Оплатить электронный счет можно с помощью банковских карт в едином личном кабинете, на сайте компании  https://mordoviya.rt.ru/payment, при помощи систем электронных платежей в интернете или через платежные терминалы. Абонентам «Ростелекома» с авансовой системой оплаты услуги интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов «Автоплатеж» и «Обещанный платеж».

Подписаться на электронную доставку счета пользователи услуг связи «Ростелекома» могут на ресурсе http://www.gold.volga.rt.ru/sp/, в Едином личном кабинете https://lk.rt.ru/, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Подробности можно узнать по телефону 8 800 1000 800.