Заключенный из Мордовии едва не "развел" сокамерника на 1,1 млн рублей

Осужденный из Мордовии, даже сидя за решеткой, едва не обманул своего знакомого-сокамерника. Как сообщили в пресс-службе ФСИН по РМ, преступник, отбывающий наказание в колонии строгого режима, предложил своему товарищу по несчастью помочь подготовить документы, которые станут основанием для его освобождения по состоянию здоровья.

За свои услуги мошенник запросил 1,1 млн рублей. Часть этой суммы, по словам предприимчивого дельца, должна была пойти на взятки правоохранителям. Однако сотрудники колонии узнали о данной сделке.

В отношении афериста возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в мордовской колонии №11 предотвращена очередная попытка доставки запрещенных предметов. Житель Лямбирского района прислал в колонию посылку, в которой были 5 заводских банок сгущенного молока. При проверке оказалось, что в них находился вовсе не сладкий продукт, а спиртосодержащая жидкость.

Источник: 13.fsin.su