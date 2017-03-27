В Мордовии возобновили работу карантинные посты

На границах Мордовии вновь заработали карантинные посты. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, один из постов находится около села Ахматово на выезде из Чувашии со стороны села Баево Ардатовского района. На посту есть все необходимое для полноценной работы ветеринарной службы. К работе поста привлечены сотрудники дорожной полиции.

В задачу карантинного поста входит досмотр въезжающего транспорта на предмет провоза свиней и птицы с обязательной регистрацией в соответствующем журнале. Водители получают разъяснительные памятки, в которых подробно рассказывается об опасности заболеваний.

Как сообщалось ранее, на трассе Нижний Новгород – Саратов был остановлен фургон HYUNDAI. Оказалось, что в нем везли мясную продукцию из Пензы. Товар должен был поступить в магазины, расположенные в Рузаевском районе РМ.

Источник: izvmor.ru