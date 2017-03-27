Неизвестные герои спасли 77-летнего инвалида на пожаре в Саранске

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел на улице Тимирязева в Саранске. Напомним, там загорелась квартира в двухквартирном доме. Лишь благодаря неравнодушным горожанам удалось избежать гибели 77-летнего инвалида.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, на момент пожара в квартире находился не только парализованный мужчина, но и его 78-летняя супруга. Разумеется, сама она не смогла вытащить мужа на улицу, а потому пошла звать на помощь.

В этот момент поблизости оказались случайные прохожие, которые вынесли пенсионера и отнесли к соседям. Сразу после этого отважные мужчины ушли, оставшись неизвестными.

Добавим, что прибывшим на место происшествия пожарным удалось отстоять жилье, не допустив дальнейшего распространения пламени.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru