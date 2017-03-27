В Мордовии выявили 150 тонн зараженного зерна

Инспекторы Россельхознадзора Мордовии обнаружили на складе Торбеевского элеватора 150 тонн пшеницы, которая оказалась заражена повиликой. В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь карантинной фитосанитарной зоны, включающая в себя площадь очагов и площадь буферной зоны, составила 19 га.

Напомним, что в настоящее время вывоз зерна и продуктов его переработки на предприятия должен осуществляться в сопровождении специальных сертификатов, а отходы после сепарации необходимо уничтожать в фитосанитарных ямах или сжигать в присутствии соответствующих специалистов.

Как сообщалось ранее, на границах Мордовии вновь заработали карантинные посты. Один из них находится около села Ахматово на выезде из Чувашии со стороны села Баево Ардатовского района.

Источник: fsvps.ru