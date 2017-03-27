"Мордовия" проиграла "Славутичу" второй домашний матч полуфинальной серии ВХЛ

Саранская "Мордовия" проиграла смоленскому "Славутичу" и во втором матче полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ. Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом периоде команды обменялись шайбами Дубинина (4-я минута) и Саломатова (7). В первые 10 минут второго периода Банников оформил дубль за гостей. За 56 секунд до окончания 20-минутки Саразов сократил отставание до минимума, однако на большее "Мордовию" не хватило.

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Славутич" (первую игру смоляне выиграли - 1:0). Теперь серия переезжает в Смоленск, где "Мордовия" обязана выигрывать 2 встречи.

"Мордовия" – "Славутич" - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы:

1:0 – Дубинин (Саразов, Исмайлов) (03:01) (больш.)

1:1 – Саломатов (Хорошев, Попитич) (06:59)

1:2 – Банников (Власов, Субботин) (26:58) (больш.)

1:3 - Банников (Калин, Субботин) (29:32) (больш.)

2:3 – Саразов (Брыкин) (39:04) (больш.).

Счет в серии: 0-2.