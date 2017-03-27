Максимов: "Славутич" постарается сыграть с "Мордовией" зрелищно на своем льду

Главный тренер "Славутича" Дмитрий Максимов прокомментировал победу над "Мордовией" во втором матче полуфинальной серии первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые повели в серии до трех побед – 2-0.

"Перед второй игрой попросил ребят быстрее переходить из обороны в атаку. Местами это у нас получалось, также сработали наши домашние заготовки. Равная игра, приличные качели были, у нас было много удалений, и соперник также много нарушал правила. У всех были шансы выиграть.

У нас складываются интересные и содержательные игры с командой "Мордовия". Здесь мы показывали во многом прямолинейную игру, для того чтобы обезопасить себя. Отчасти наш план удался, мы добились успеха. Дома мы должны показывать игру, но это не заставляет нас пройти мимо результата. Нам нужен прежде всего результат. Мы будем стараться играть зрелищно, пытаться навязывать свой хоккей сопернику", - приводит слова Максимова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru