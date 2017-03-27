Воробьев: Постараемся привезти в Саранск пятую игру серии со "Славутичем"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги второго матча со смоленским "Славутичем" в рамках полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые повели в серии до трех побед – 2-0.

"Сложно комментировать такие игры. Хочу поблагодарить соперника, они очень прилично отыграли. Если говорить о нас, то конечно, столько времени провести в большинстве и практически не реализовать ничего… Реализация большинства по этим играм оказалась решающим фактором.

Что касается объективных причин, почему мы могли показать такую игру – их нет. Команда была готова, но в чем дело, я даже не знаю. Ставить в упрек то, что из-за фигурного катания мы были вынуждены играть намного позже обычного, я не имею права. Фигурное катание поставили выше, чем хоккей, наверное, это неправильно даже по отношению к сопернику, который показал хорошую игру. Будем разбираться. Хочу от имени команды попросить прощения у болельщиков за такую невнятную игру. Постараемся привезти в Саранск пятую игру", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru