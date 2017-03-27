Житель Саранска получил 5,5 лет колонии за попытку изнасилования

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему мужчине, который обвинялся в попытке изнасилования с применением насилия к потерпевшей. Артур Каримов, который ранее уже был судим, совершил очередное преступление 5 октября 2016 года.

Как стало известно из материалов дела, он прогуливался в районе навесного моста через реку Инсар и увидел одинокую прохожую. Керимов догнал жертву и потащил в сторону ближайших посадок. Там он повалил ее на землю и попытался совершить ее изнасилование. Однако вдруг насильник испугался случайных свидетелей и убежал.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес преступнику приговор: пять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru