В Саранске прощаются с бойцом Росгвардии, погибшим в результате теракта в Чечне

В Саранске проходит траурная церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии РФ Анатолием Ермолаевым. Его тело уже доставлено в Кафедральный собор города в открытом гробу. Проститься с бойцом Росгвардии пришли родные, друзья и коллеги.

"Мы вместе служили в армии в 2001 году. Общались и после службы, работали в охранном агентстве. Он был очень хорошим другом, на него всегда можно было положиться. О том, что произошло в Чечне, услышал по телевизору. И подумать не мог, что там погиб Анатолий", - рассказал друг погибшего Андрей Сафронов.

Теракт, в результате которого погиб Ермолаев, произошел 24 марта около 2:30 ночи в воинской части Росгвардии в станице Наурская (Чечня).

Источник: izvmor.ru