В Саранске в связи с "публичным мероприятием" ограничат движение транспорта

Во вторник, 28 марта, в центре Саранска будет ограничено движение. Связано это с проведением публичного мероприятия, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Запрет проезда и парковки транспортных средств будет действовать с 19:00 часов 27 марта до 11:00 часов 28 марта на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ "Ледовый дворец" по ул. Красная, 40 и ГАУ РМ "РЦСП Старт" по ул. Московская, 12 со стороны улиц Красная и Московская.

Как сообщалось ранее, 27 марта в Саранске проходит траурная церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии РФ Анатолием Ермолаевым. Проститься с бойцом Росгвардии пришли родные, друзья и коллеги.

Источник: gibdd.ru/r/13