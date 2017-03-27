Виновником ДТП на дороге к Ключеревскому кладбищу в Мордовии стал пьяный водитель "Рено"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Мордовии на дороге в сторону Ключеревского кладбища. Инцидент случился вечером 25 марта. Согласно первоначальной информации, в аварии пострадали 2 человека.

В пресс-службе ГИБДД региона уточнили, что виновником аварии стал нетрезвый мужчина за рулем иномарки "Рено Логан". В темноте он не заметил эвакуатор "Валдай", который как раз грузил автомобиль, и протаранил спецтехнику.

В результате столкновения пострадали 2 пассажира "Рено". Нетрезвая пассажирка получила травму головы и переломы, а у другого мужчины диагностировано сотрясение мозга. Оба пострадавших госпитализированы.

В отношении виновника будет возбуждено уголовное дело.

Источник: gibdd.ru/r/13