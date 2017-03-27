В результате ДТП в Саранске пострадала 6-летняя девочка

В Саранске на улице Советская произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, молодой человек за рулем вазовской "семерки" при выезде с второстепенной автодороги врезался в "Приору".

В результате инцидента ушибы головы и груди получил сам виновник аварии. Он обошелся без госпитализации. А вот пассажирка "Приоры" попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Кроме того, пострадала и еще одна пассажирка "Приоры" – 6-летняя девочка.

По данному факту проводится проверка. Известно, что в месте столкновения отсутствует дорожная разметка.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности ДТП, которое произошло в Мордовии на дороге в сторону Ключеревского кладбища. Инцидент случился вечером 25 марта. Согласно первоначальной информации, в аварии пострадали 2 человека.

Источник: gibdd.ru/r/13