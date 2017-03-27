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Петр Тултаев поручил убрать из двора одного из домов Саранска подозрительную иномарку

Петр Тултаев поручил убрать из двора одного из домов Саранска подозрительную иномарку

Жители Саранска пожаловались на дорогой автомобиль, который всю зиму был припаркован по адресу улица Республиканская, 3. Владельцем автомобиля является гражданин Ирака. Ранее иномарка попала в ДТП, а теперь мешает парковаться другим жителям дома. Более того, подозрительный объект серьезно обеспокоил местных жителей.

"Мы живем в очень напряженное время, сейчас очень актуален вопрос антитеррористической безопасности и к подобным объектам необходимо относиться с особой настороженностью", - заявил мэр Саранска Петр Тултаев. Он поручил администрации Ленинского района и полиции разобраться в ситуации и убрать машину с площадки.


Источник: adm-saransk.ru