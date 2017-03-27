В Тамбове на выставке в честь 100-летия ЗАГСов покажут старинное свадебное платье

Почти столетнее свадебное платье, изготовленное в 1918 году, покажут на выставке, посвященной столетию органов ЗАГС в Тамбове. Выставка, посвященная истории местных свадебных традиции и жизни ЗАГСов, откроется 31 марта, в музее Ивана Потапова. Украшением выставки станет экспозиция подлинных раритетных свадебных нарядов, который местным культурологам удалось собрать у неравнодушных жителей области. Это настоящие реликвии, хранимые в семьях десятилетиями и чаще всего выполняемые вручную.

Наиболее примечателен самый ранний из экспонатов – свадебный наряд невесты, которая выходила замуж в 1918 году (факт одного из первых гражданских бракосочетаний документально зафиксирован в книге гражданских браков). Дополнят фотографии, иллюстрирующие свадебные традиции и обряды прошлых лет, открытки.

Также в рамках выставки посетители увидят предметы, составлявшие жизнь и быт рядового зработника ЗАГС – перьевые ручки, чернильницы, именные медали для вручения на торжественной церемонии Имянаречения, печатная машинка и другая атрибутика.

Экспозиция, открывшись в музее, вскоре переедет в здание Дворца бракосочетаний.

Не секрет, что свадьба – это церемония, которую девочка начинает предвкушать, едва начинает осознавать себя девочкой. Вот почему для неё так важно подготовиться к свадьбе на все сто, и главным атрибутом праздника, конечно же, является платье. Сегодня можно выбрать платье от классической модели до космической, и дизайнерская студия свадебного наряда - http://victoriaspirina.com/platya/ поможет определиться с выбором даже самой капризной невесте.