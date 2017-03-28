Житель Мордовии "встретил" карманника на Киевском вокзале Москвы

В полицию Москвы обратился житель Мордовии.

Мужчина рассказал полицейским, что мирно ждал своего поезда в одном из кафе на Киевском вокзале. Данным решил воспользоваться карманник и вытащил у потерпевшего паспорт на его имя и 8 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка арестовали 32-летнего гражданина СНГ неподалеку от места правонарушения, у которого оказалось все похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему мужчине, который обвинялся в попытке изнасилования с применением насилия к потерпевшей.

Источник: izvmor.ru