Житель Мордовии "встретил" карманника на Киевском вокзале Москвы

В полицию Москвы обратился житель Мордовии.
Мужчина рассказал полицейским, что мирно ждал своего поезда в одном из кафе на Киевском вокзале. Данным решил воспользоваться карманник и вытащил у потерпевшего паспорт на его имя и 8 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка арестовали 32-летнего гражданина СНГ неподалеку от места правонарушения, у которого оказалось все похищенное.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему мужчине, который обвинялся в попытке изнасилования с применением насилия к потерпевшей.
Источник: izvmor.ru