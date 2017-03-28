Жители Мордовии – самые трезвые люди Поволжья

В Совете Федерации рассмотрели итоги Рейтинга трезвости регионов за 2016 год, подготовленного Общественной палатой и федеральным проектом "Трезвая Россия". Согласно его результатам, Республика Мордовия заняла 16-е место в РФ и 1-е в ПФО.

Согласно мнению авторов исследования документ является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов страны по защите здоровья граждан от спиртного и его последствий.

Наиболее "трезвые" регионы государства – Чечня, Ингушетия и Дагестан соответственно. Самый высокий уровень потребления алкогольных напитков разработчики проекта отметили в Магаданской области. Следом идут Чукотский автономный округ и Республика Коми.

Источник: izvmor.ru