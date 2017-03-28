Петр Тултаев: На смену устаревшим гаражам и убогим сараям придут парковки

В Саранске продолжается расчистка районов от хозяйственных построек и металлических гаражей.

Значительная часть построек уже была вывезена особыми службами. Прежде решение о сносе было принято не только лишь в отношении старых сараев и кладовых, однако и использующихся автогаражей и контейнеров, которые были установлены в Саранске противозаконно.

Согласно мнению властей города, кроме малоприятного вида, который создают строения, они превратились в источники распространения заразы. Дело в том, что многие жители используют гаражи в качестве свалок. Подгнивающий мусор источает противный запах и даже представляет экологическую угрозу населению.

По словам градоначальника Петра Тултаева, строения следует устранить как можно скорее. На смену старым гаражам и убогим сараям придут парковки и обустроенные территории дворов.

Источник: izvmor.ru