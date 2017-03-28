ВМХ-гонщики из Мордовии взяли две медали на всероссийском турнире

В Саранске мордовские спортсмены завоевали "золото" и "бронзу" на всероссийских соревнованиях по велоспорту-ВМХ.

Сообщается, что по сумме 2-х дней победу одержала Дарья Хлуднева. Третье место занял Алексей Калинин.

Помимо этого лидером в собственной юниорской возрастной группе стал еще один воспитанник Анатолия Беляева, недавно выполнивший норматив мастера спорта Марк Белинский.

Как сообщалось ранее, борцы из Рузаевки взяли 9 наград на турнире "Юность России". Соревнования прошли в минувшие выходные в Лямбире. Участие в турнире приняли более 130 юных борцов.

Источник: izvmor.ru