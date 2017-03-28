В центре Саранска нашли и обезвредили гранату времен войны

Накануне, 27 марта, во дворе дома №8 по улице Рабочей в Саранске была обнаружена граната. Снаряд оказался боевым – согласно предварительным данным, это граната времен войны. Взрывотехники поместили ее в специальный контейнер для последующего уничтожения.

На время проведения спецоперации были эвакуированы жители одного из подъездов. Кроме того, в дом была прекращена подача электроэнергии и газа.

Сообщение об обнаружении гранаты поступило около 16:00 вечера. В дежурную часть позвонил директор домоуправления №23 и рассказал, что во время проведения работ бригада слесарей обнаружила предмет, похожий на гранату.

На место происшествия прибыли специалисты. Сапер в защитном костюме осмотрел находку и действительно "признал" в ней гранату. Процесс разминирования был осложнен тем, что снаряд вмерз в землю. Тем не менее операция прошла успешно.

Источник: izvmor.ru