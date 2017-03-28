Власти Саранска хотят уменьшить количество рекламных щитов

В Саранске проверят состояние рекламных щитов, которые нередко бывают грязными и с трещинами на стекле. Городские власти считают, что это нарушает эстетическое восприятие города и может сформировать негативный имидж столицы Мордовии.

Кроме того, организации, устанавливающие рекламные баннеры, сами нередко нарушают порядок на городских улицах. К примеру, сотрудники таких фирм без угрызений совести заезжают на газоны и вешают рекламные плакаты, нанося таким образом ущерб растительности.

По мнению мэра Саранска Петра Тултаева, наружной рекламы в городе должно стать меньше. "За основу развития новой концепции можно взять опыт Москвы", - отметил градоначальник.

Количество рекламы может уменьшиться и за счет демонтажа баннеров, расположенных на опасных перекрестках Саранска.

Источник: izvmor.ru