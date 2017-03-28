Подведены итоги открытого чемпионата Саранска по волейболу

В Мордовии определились победители и призеры открытого чемпионата Саранска по волейболу. На протяжении 3 месяцев за медали сражались 34 команды.

В итоге победителями и призерами стали:

среди мужских команд - ПФ "Атемарская" (тренер И. Фатахов), МГПИ (В. Яшин), "Мордовэнерго" (Н. Гудков);

среди женских команд – "Авиалинии Мордовии" (В. Мельников), ПФ "Атемарская" (И. Фатахов), МГУ (Е. Добрышкина);

среди девушек - СДЮСШ №4 (команда №1, Ю. Колтыков), СДЮСШ №4 (команда №2, Е. Козлова), "Ардатовская ДЮСШ" (Н. Чугунов).

В апреле состоится чемпионат Мордовии по волейболу, участие в котором планируют принять около 50 команд.

Источник: izvmor.ru